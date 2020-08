Chute collective à cheval : une blessée grave et cinq blessés légers au Grau-du-Roi

Une balade à cheval a mal tourné au Grau-du-Roi, ce mardi après-midi. Les animaux ont effectué une embardée, blessant gravement une jeune fille de 10 ans, et plus légèrement quatre autres personnes.

On ne sait pas encore ce qui a causé la panique des chevaux sur la route du camping de l'Espiguette. Quand les pompiers arrivent sur place ce mardi, à 16h40, plusieurs personnes sont au sol. Pendant une ballade collective sur la commune du Grau-du-Roi, des chevaux ont effectué une embardée. Une jeune fille de 10 ans a le fémur cassé. Quatre autres personnes sont plus légèrement blessées. 43 personnes sont impliquées dans l'accident de cheval.

50 sapeurs-pompiers, 9 ambulances dont une tout-terrain soignaient encore les blessés aux alentours de 19 heures. Ils sont accompagnés de 4 véhicules médicalisés du SDIS et du SMUR. La fillette a été hélitreuillée à l'hôpital de Montpellier Lapeyronie.

Cinq autres victimes sont prises en charge par les médecins et infirmiers sur places : deux adolescents de 16 et 11 ans, et trois femmes de 24, 34 et 45 ans. Elles ont été évacuées sur les hôpitaux de Nîmes et Montpellier.