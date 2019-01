Pyrénées : chute d'escalade mortelle en vallée d'Aspe

Borce, France

Un jeune homme de 25 ans est mort après un accident d'escalade, samedi après-midi, à Borce, dans les Pyrénées-Atlantiques. La victime est un Girondin, venu avec un ami de Martignas-sur-Jalle pour escalader la falaise du Pène d'Udapet.

Une falaise qui se fait en dix longueurs de cordes et qui est considérée comme d'une difficulté moyenne. Les deux hommes ont décidé de s'arrêter au troisième secteur, pour descendre en rappel. Rendu au deuxième secteur, le plus jeune s'est détaché sur une vire herbeuse. Il a glissé sur un sol un peu enneigé, et a fait une chute d'une centaine de mètres. Il était mort lors de l'arrivée des gendarmes de haute-montagne.

Son ami, âgé de 29 ans, n'est pas blessé. Les deux hommes avaient déjà de l’expérience en escalade.