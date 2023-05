Chute dans une cavité de 3 mètres sous sa terrasse, un habitant de Montmorillon coincé plusieurs heures

Ce mercredi 10 mai, à Montmorillon, un homme de 80 ans s'est retrouvé coincé sous sa propre terrasse, en plein cœur historique de la cité du livre. Le carrelage de jardin s'est affaissé à son passage et c'est son fils qu'il l'a découvert, prévenant les secours vers 7h45. La victime est tombée quelques heures plus tôt dans une cavité de trois mètres de profondeur, probablement formé une infiltration d'eau. D'importants moyens de secours (9 véhicules et 25 sapeurs-pompiers) ont été déployés pour cette opération périlleuse. La victime a été transportée à l'hôpital de Montmorillon.

Intervention des pompiers de la Vienne, après la chute d'un habitant de Montmorillon, sous sa terrasse ce mercredi 10 mai. - SDIS86

La mairie indique que l'accès à ce logement et à la maison voisine est interdit jusqu'à nouvel ordre. Un expert doit passer jeudi 11 mai pour évaluer la nécessité d'un arrêté de "péril imminent".