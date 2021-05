Chute de 50 mètres dans les Pyrénées : les deux jeunes voulaient cacher aux gendarmes qu'ils fumaient un joint

Le 20 mai, un conducteur refuse d'obtempérer lors d'un contrôle des gendarmes près de Salies-du-Salat (Haute-Garonne). En prenant la fuite dans un col pyrénéen, la voiture finit sur le toit. Indemnes, les deux passagers de 18 et 15 ans voulaient échapper aux gendarmes car ils fumaient un joint.

On vous avait déjà raconté que le jeudi 20 mai dernier, deux jeunes gens avaient fait une chute de 50 mètres dans les Pyrénées avec leur voiture en voulant fuit les gendarmes. On sait désormais que ce jeune majeur et cette mineure ont risqué leur vie pour un simple joint de cannabis.

18 kilomètres de fuite dans les routes de montagne

Ce soir-là vers 21h, les gendarmes du peloton motorisé d'Estancarbon effectuent un contrôle routier sur la commune de Figarol, près de Salies-du-Salat. À la vue des militaires, un conducteur ne s'arrête pas, il refuse d'obtempérer aux sommations du gendarme sur la chaussée. Le véhicule s'écarte et prend la fuite.

Les deux occupants entament alors une fuite de près de 18 kilomètres en direction d'Aspet suivi par les gendarmes. Entre Arbas et Aspet, dans le col de Larrieu, le conducteur perd le contrôle de sa voiture qui part en tonneaux en contre-bas de la route et s'immobilise sur le toit, retenu par les arbres présents dans le ravin. Sortis par eux-mêmes, le conducteur âgé de 18 ans et sa passagère âgée de 15 ans sont transportés par les pompiers à l'hôpital de Saint-Gaudens par précaution mais ils sont indemnes.

Il n'a pas le permis, elle l'incite à fuir

Le jeune homme a été placé en garde à vue. Il n'a pas de permis de conduire et avoue qu'ils étaient en train de fumer un joint de cannabis quand ils sont arrivés sur le contrôle de gendarmerie. L'automobiliste a été déféré, il sera jugé ultérieurement au tribunal judiciaire de Saint-Gaudens. L'adolescente sera convoquée par la juridiction des mineurs de Toulouse pour des faits de complicité en ayant donné des consignes au conducteur.