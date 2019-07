Chute de la biodiversité en Mayenne : labellisation d'une réserve naturelle régionale à Ernée

Ernée, France

Le site des Bizeuls a été labellisé réserve naturelle régionale jeudi 27 juin. Le site va maintenant pouvoir bénéficier de moyens financiers plus conséquents après cette inauguration pour protéger une faune et une flore rares. "On va retrouver environ _168 espèces végétales et de nombreuses espèces animales qui sont protégées_, dont un papillon qui a ici sa seule station en Mayenne," explique Amélie Derouault, chargée d’étude environnement au Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) de la Mayenne et qui a travaillé sur ce projet.

Une labellisation pour une meilleure préservation

Pour Patrick Mur, directeur de l'association Mayenne Nature Environnement; "une réserve permet d'engager des actions à la fois pour suivre ces espèces mais aussi pour mettre en place des plans de gestion des milieux naturels qui hébergent ces espèces." Les fonds viennent donc de la Région Pays de la Loire. Ainsi, le vice-président de la région en charge de l'environnement, Laurent Gérault, a annoncé un investissement de "près de 100 000 euros sur plusieurs années."

Un contexte de chute de la biodiversité en Mayenne

La Mayenne n'échappe pas à la tendance générale : sa biodiversité est en chute selon Patrick Mur. Celui-ci explique que les réserves naturelles permettent de protéger les espèces menacées mais que la biodiversité pose aussi d'autres enjeux comme les espèces qui ne sont pas encore en voie de disparition mais dont la population baisse. "On est en train de faire un recensement sur les hirondelles de fenêtres, une espèce pourtant très commune et sur une centaine de communes inventoriées, la moitié n'en ont plus," s'inquiète-t-il. Pour espérer contrer le phénomène, il préconise donc de diversifier les initiatives qui peuvent venir des pouvoir public comme des citoyens.