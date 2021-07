Chutes de pierres en plein centre-ville de Nancy

Vous l'avez peut-être vu ce lundi, rue des Dominicains à Nancy. Tous les passants avaient les yeux rivés vers le toit d'un immeuble, juste au-dessus de la banque CIC. Au sol, de nombreuses pierres jonchaient le trottoir. Elles sont tombées de plusieurs mètres de haut.

Pompiers, policiers et couvreurs mobilisés pour sécuriser la zone

Une partie de la corniche a menacé de tomber ce lundi matin peu avant 9h. Les pompiers, les policiers ont été appelés pour sécuriser la zone et installer des barrières. Plus tard dans la journée, une entreprise de couvreurs a été mobilisée pour travailler sur le toit et la corniche afin d'assurer la sécurité des passants.