Chute mortelle à Périgueux : un homme reconnaît avoir poussé la victime du haut du balcon

Quand les policiers sont arrivés à l'arrière de cette grande maison de la route d'Agonac jeudi soir, ils ont vu le corps d'un homme au sol, face contre terre, une plaie sanglante sur la tête. Ce sans-abri de 53 ans a fait une chute mortelle depuis le balcon du bâtiment, quatre mètres au-dessus. Deux jours plus tard, samedi 3 décembre, le locataire d'un des appartements de la résidence a été mis en examen pour "homicide volontaire". C'est un jeune homme de 27 ans. Il a reconnu avoir fait tomber la victime volontairement par-dessus la rambarde du deuxième étage.

Les enquêteurs du commissariat de Périgueux ont réussi à reconstituer le scénario de la journée de jeudi. La victime arrive à la porte de cet appartement, à la sortie de Périgueux, pour accompagner un ami, sans-abri lui aussi. Le jeune homme de 29 ans vient récupérer des affaires chez un homme qui l'a hébergé quelques jours plus tôt. C'est là que les versions divergent. Selon le locataire de l'appartement, les deux SDF sont rentrés chez lui de force et il a voulu les repousser. Le sans-abri ami de la victime conteste de son côté toute violation de domicile. En tout les cas, une "altercation" éclate entre eux.

Le mis en examen parle de "légitime défense"

Bagarre, coups ? Les enquêteurs doivent encore le déterminer précisément. Ce qui est sûr, c'est que le locataire de 27 ans a poussé l'un des deux sans-abris dans le vide. En garde à vue, "il reconnaît avoir fait volontairement basculer la victime par-dessus la rembarde du balcon" , indique la procureure de Périgueux, Solène Belaouar. Le jeune homme invoque une situation de "légitime défense", et nie toute intention de tuer. Il explique son geste par la panique. Le jeune homme, âgé de 27 ans, est sous curatelle et décrit comme quelqu'un d'instable, mais il n'a pas de casier judiciaire et ce soir-là, il est totalement sobre.

Un quatrième homme est présent ce soir là au moment du drame. Un homme de 57 ans. Il est dans l'appartement du locataire, et ce sont eux deux qui appellent la police juste après les faits. Tous, y compris l'ami de la victime, restent sur place en attendant l'arrivée des secours. Ils sont tous les trois placés en garde à vue. Le quinquagénaire a été mis hors de cause par les enquêteurs, il est ressorti libre de sa garde à vue dans la journée de samedi. Mais les enquêteurs ont encore beaucoup de questions à éclaircir sur les responsabilités des deux autres.

Une autopsie aura lieu lundi

Le parquet de Périgueux a ouvert une information judiciaire pour "homicide volontaire" et pour "violation de domicile". Le locataire de l'appartement a été mis en examen pour le meurtre du sans-abri de 53 ans, et placé en détention provisoire. Il est défendu par Maître Stéphanie Bourdeix. Quand à l'ami de la victime, le jeune sans-abri de 29 ans, il devrait être reconvoqué dans quelques jours par le juge d'instruction pour être mis en examen pour violation de domicile, ce qu'il conteste. Défendu par Maître Julie Lebon, il était recherché par ailleurs pour des peines de prison qu'il n'a pas effectué dans le Sud-Est de la France, et pour lesquelles il a été incarcéré.

L'autopsie de la victime qui doit avoir lieu dans la journée de lundi à l'Institut médico-légal de Bordeaux pourrait permettre d'en savoir plus sur la version des uns et des autres. La victime, âgée de 53 ans, était hébergée dans un foyer pour sans-abri de Périgueux. Selon le parquet, il était engagé dans "une démarche de réinsertion".