Chute mortelle au Creux Billard à Nans-sous-Sainte-Anne

Un randonneur de 25 ans a fait une chute mortelle ce mercredi 26 juillet, à Nans-sous-Sainte-Anne. Il descendait, en rappel, la falaise du Creux-Billard, une paroi d'une centaine de mètres, près de la source du Lison, lorsqu'il est tombé. Son ami, lui, avait maitrisé la descente sans difficulté.

ⓘ Publicité

"On a entendu l'impact au sol"

Des ouvriers, qui travaillaient sur le chantier de la plateforme à proximité, ont vu toute la scène. "Il y avait une personne qui était déjà descendue jusqu'à une petite plateforme en pierre, et au-dessus son collègue le regardait, raconte l'un d'eux. D'un seul coup on a entendu deux non non, et on a vu quelque chose tomber. On a cru que c'était le sac et on a entendu l'impact au sol". C'est en voyant l'un des randonneurs pratiquer un massage cardiaque que les ouvriers se sont rendus compte que l'homme était tombé du haut de la falaise.

Une erreur humaine?

Rapidement sur place, les secours n'ont rien pu faire pour ranimer la victime, originaire d'Epinal. Selon les premiers éléments de l'enquête, une erreur humaine serait à l'origine de l'accident.

Le Creux Billard est un gouffre d'effondrement circulaire d’environ 60 mètres de diamètre et 90 mètres de profondeur.