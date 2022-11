Chute mortelle d'un ouvrier à Rethel : l'employeur condamné

Le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières a condamné ce lundi le patron de la société Color Façade à un an de prison avec sursis pour homicide involontaire après le décès d'un ouvrier à Rethel en janvier 2022. L'homme âgé de 35 ans était tombé d'une échelle alors qu'il intervenait à la sous préfecture. Le tribunal a estimé que les règles de sécurité n'ont pas été respectées. L'entreprise est condamnée de son côté à 15 000 euros d'amende dont 10 000 avec sursis. Color Façade et son dirigeant devront verser plus de 50 000 euros de préjudices à la famille de l'ouvrier décédé alors qu'il avait 35 ans

