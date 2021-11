Chute mortelle d'une Sarthoise à La Clusaz : l'enquête confirme la thèse de l'accident

La chute mortelle d'une Sarthoise de 27 ans dans une via ferrata en Haute-Savoie le 21 septembre dernier serait bel et bien accidentelle. C'est en tout cas ce qu'on conclut les enquêteurs.

Un parcours de via ferrata (illustration)

C'est bien un accident qui a causé la mort de Marie Gypteau, cette sarthoise de 27 ans décédée le 21 septembre durant un parcours de via ferrata entre amis à La Clusaz, en Haute-Savoie. Selon Le Dauphiné Libéré, c'est en tout la conclusion de l'enquête menée par les gendarmes de la compagnie et du peloton de haute montagne (PGHM) d’Annecy.

La jeune femme, qui habitait Neuville-sur-Sarthe, avait pris de l'avance sur ses quatre amis lorsqu'elle a chuté de 150 mètres. « La victime n’a pas fait de malaise. Selon toute vraisemblance, elle a été déséquilibrée et a chuté seule », a indiqué à nos confrères la procureure de la République, Line Bonnet. Selon les enquêteurs, le matériel loué pour l'occasion n'était pas défectueux. Pour une raison inconnue, elle était vraisemblablement détachée des éléments métalliques accrochés à la paroi pour permettre la progression. Et elle n’était donc plus assurée au moment de sa chute.