Chute mortelle en Dordogne : la victime était "un homme adorable" pour ses amis du foyer pour sans-abri

"Didier, c'est l'une des première personnes que j'ai connu en arrivant ici", raconte Pierrick, un bonnet sur la tête et le visage marqué par la vie, devant le foyer pour sans-abri de l'Hestia, dans le quartier du Toulon à Périgueux : "Ca me fait très mal au cœur qu'il soit disparu, surtout dans ces circonstances". Didier est mort jeudi 1er novembre en chutant de quatre mètres d'une maison route d'Agonac. Un homme a été mis en examen samedi pour meurtre, il a reconnu l'avoir poussé du balcon.

Le sans-abri de 53 ans vivait au foyer géré par l'association la Halte 24 depuis six mois environ, chambre 208. "Un homme adorable", raconte Pierrick, qui vit au même étage. "C'était un personnage ici, une petite casquette, un petit nez tout rouge qui aimait bien boire l'apéro, c'est vrai, mais il avait le cœur sur la main. Il aurait donné même ce qu'il n'avait pas". La mort brutale du quinquagénaire a été un choc pour la vingtaine de résidents du foyer, comme pour les travailleurs sociaux. Ils se sont réunis ce dimanche après-midi autour d'un café, pour une veillée en son hommage.

Une veillée organisée au foyer

Cet homme apprécié de tous s'est-il retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment ? Jeudi soir, Didier est sollicité par un ami à lui, un sans-abri de 29 ans. Le jeune homme est un ancien résident du foyer. Il lui demande de l'accompagner à quelques centaines de mètres de là, route d'Agonac de l'autre côté de la voie ferrée, pour aller récupérer des affaires chez un homme qui l'a hébergé quelques jours plus tôt. Mais ça se passe mal.

Les deux SDF ont-ils tenté d'entrer de force ? En tout cas, le locataire de l'appartement reconnaît avoir poussé Didier volontairement par-dessus la rambarde du balcon du deuxième étage. Il parle de "légitime défense". Le sans-abri de 53 ans meurt sur place, malgré les longues minutes de massage cardiaque des secours.

"Sa mort laisse un grand vide"

L'histoire de Roger, Pierrick ne la connaît pas dans les détails. Dans les foyers, on reste discret sur son passé. "Je sais qu'il a habité un mobile-home à Mussidan, mais il a eu des problèmes avec la mairie, et il s'est retrouvé là, au foyer". Didier s'occupait de sa santé. Il faisait partie de l'équipe de six résidents chargés de faire la cuisine pour les autres pensionnaires du foyer. Il devait même visiter un appartement la semaine prochaine.

La procureure de Périgueux, Solène Belaouar, confirme que le quinquagénaire était "engagé dans une démarche de réinsertion". Avant de s'éloigner pour retourner dans sa chambre, Pierrick jette un regard derrière lui, sur le grand bâtiment noir flambant neuf du foyer : "Sa mort laisse un grand vide dans notre petite communauté".