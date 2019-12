Le vent souffle fort en Alsace samedi matin. On signale de nombreuses chutes d'arbres dans le Sundgau. Les rafales sont particulièrement fortes sur les reliefs.

Chutes d'arbres, de branchages et de tuiles : coup de vent samedi sur l'Alsace

Alsace, France

Comme une bonne partie de la France, l'Alsace est touchée samedi 14 décembre par de fortes rafales de vent. Les deux départements alsaciens ont été placés en vigilance jaune par Météo-France. À 8h45, Atmo-Risk avait relevé 108 km/h à Sélestat, 104 km/h à Bâle-Mulhouse, 100 km/h à Carspach. À 8h sur les reliefs, des rafales à 109 km/h au Champ du Feu, et 106 km/h au Markstein avaient déjà été signalées. Les rafales pourraient rester aussi fortes jusqu'en fin de matinée.

À 8h, les pompiers du Haut-Rhin signalaient de nombreuses chutes d'arbres et de branchages, de Habsheim à Mooslargue. Le Sundgau est le plus touché. Au nord de Mulhouse, des tuiles tombées d'un toit ont endommagé une habitation à Bollwiller.

Dans le Bas-Rhin, un auditeur nous signale que le marché de Noël de Hochfelden n'ouvrira pas aujourd'hui, à cause du vent. À 8h à Strasbourg, des branches encombraient la route entre la Wantzenau et la Robertsau. Des branches étaient signalées également sur la RD468 entre Kilstett et Gambsheim.