Chutes de neige : environ 300 foyers en Haute-Savoie toujours sans électricité ce samedi soir

La neige tombée depuis vendredi soir a endommagé des réseaux électriques d'Enedis en Haute-Savoie, en Savoie et en Isère, et les incidents se sont multipliés sur les lignes dans les heures qui ont suivi et dans la journée de samedi. En tout, jusqu'à 5 000 foyers se sont retrouvés sans électricité, momentanément ou pendant plusieurs heures depuis vendredi soir sur l'ensemble des trois départements.

24 heures après les chutes de neige, le courant n'a pas encore été rétabli partout. Sur les un peu moins de 500 foyers privés d'électricité encore samedi soir, près de 300 se situent en Haute-Savoie.

Pas de secteur particulier concerné

Les services d'Enedis précisent que ces foyers privés de courant encore samedi soir sont répartis un peu partout en Haute-Savoie, par "grappes de clients", ce qui rend par ailleurs plus long le retour à la normale. Celui-ci est espéré au plus tard ce dimanche midi.

Plus de cent techniciens ont été mobilisés sur le terrain ce samedi précise Enedis dans un communiqué.