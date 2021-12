Chutes de neige : jusqu'à 9.000 clients privés de courant en Savoie et Haute-Savoie

Les fortes chutes de neige de ces dernières heures ont entraîné quelques perturbations sur les routes et le trafic ferroviaire ce mercredi toute la journée en Savoie et en Haute-Savoie, mais aucun incident majeur n'est à déplorer. Le point sur la situation à 21h30.

70 cm de neige en Chartreuse

Entre 1 mètre et 1 mètre 50 de neige cumulée ont été relevés ces derniers jours sur les massifs savoyards, et près d'1 mètre aussi au Col de Porte en Chartreuse, côté Isère. Selon les prévisionnistes, de telles chutes de neige n'avaient pas été observées aussi tôt dans la saison depuis 2012. Sur la dernière semaine, en moyenne, il est même tombé 70 cm de neige en Chartreuse : on n'avait pas vu un tel enneigement début décembre en Chartreuse depuis 10 ans.

Des milliers de foyers privés de courant

Au plus fort des intempéries, jusqu'à 9.000 foyers ont été privés de courant dans nos deux départements, principalement en Savoie, notamment en Maurienne. Selon Enedis, à 23h, "environ 1.000 clients restaient sans électricité dans des zones isolées" de Savoie, notamment sur le secteur de La Rochette, Le Bourget-en-Huile, La Table.

De nombreux arbres et câbles électriques sont tombés sur les voies, particulièrement dans le secteur d'Albertville et dans le Beaufortain.

Trafic ferroviaire perturbé en Savoie

Des trains équipés de chasse-neige ont circulé toute la journée pour dégager les voies, fait savoir la SNCF. En milieu d'après-midi ce mercredi, on relevait par exemple plus de 30 cm de neige sur les voies ferrées à Modane. Et à Frontenex, des chutes d'arbres sur un caténaire en milieu de journée ont nécessité des opérations de bûcheronnage.

En Tarentaise, ce sont des filets de sécurité, situés le long des voies, qui ont été endommagés par le poids de le neige, occasionnant quelques retards sur le trafic. Sur le secteur d'Esserts-Blay, des branches sont également tombés sur le réseau électrique.

Des accès aux stations compliqués

Toute la journée, des camions sans équipement se sont mis en travers de la chaussée, bloquant la route parfois pendant plusieurs heures comme à Morzine ou Sallanches. Plusieurs routes ont été coupées après des chutes d'arbres dans le secteur des Gets, à Montriond, à Novel à la frontière suisse, à Passy, autour d'Aiguebelle.

Les accès aux stations sont restés compliqués une bonne partie de la journée, notamment à Megève, à Samoëns, où les pneus neige ne suffisaient pas, il fallait les chaines.

Des cars scolaires en difficulté

Avec les chutes de neige, trois cars scolaires se sont retrouvés en difficulté mercredi. Le premier à Fillières, un car sans passager a fait une sortie de route à la sortie d’Usillon tôt le matin, s’immobilisant dans le fossé.

Le second vers 13h, un car a glissé dans le fossé enneigé sur la route des Saix depuis Samoëns. Le bus venu récupérer les enfants a lui aussi atterri quelques mètres plus loin dans le fossé. Ce sont donc leurs parents qui sont venus récupérer les élèves.

Et un troisième car scolaire a mal négocié son virage à Saint-Eusèbe. Cette fois, la météo n'est pas en cause. Les quelques adolescents présents à l'intérieur sont rentrés chez eux avec leurs parents.

