Ciara : mini tornade à Bertangles au nord d'Amiens

Somme, France

"C'est un spectacle de désolation" explique le maire de Bertangles Joseph Debart appelé à plusieurs reprises pour constater les dégâts dans les champs situés autour de sa commune. Le toit en taule d'un hangar agricole , abritant des palettes, situé entre la zone industrielle nord d'Amiens et Bertangles s'est envolé : "la tornade est passé dans le bâtiment" explique l'exploitant de la ferme agricole Xavier Matringhem , " tout le bâtiment qui a été construit, on peut tout recommencer ! " ajoute-t-il. L'un des salariés de l'exploitation est légèrement blessé : " il a eu de la chance , un peu plus il pouvait mourir ! "

Une camionnette et un bus se sont couchés sur la RD 97 entre Vaux en Amiénois et Bertangles à cause des rafales de vent sans faire de blessé. Il y a des débris sur plusieurs km et des arbres couchés sur les routes.

Des coups de vent encore possible ce lundi soir dans la Somme

Le département de la Somme reste en vigilance orange vagues submersion jusqu'à mardi 16 h selon la carte de vigilance de Météo France. Les rafales de vent peuvent atteindre les 100 km/h, associées, à un coefficient de 106 sur la côte picarde.

Déjà 200 interventions des pompiers de la Somme

Depuis dimanche, les pompiers de la Somme sont intervenus 200 fois pour des chutes d'arbres, d'objets, des toitures envolées, des véhicules renversés. Il y a ce lundi soir encore 1600 clients d'Enedis privés d'électricité en Picardie, dont 300 dans la Somme. A la SNCF, le trafic des TER a repris dans la matinée ce lundi matin mais il y avait encore de nombreux retards dans la journée

A Abbeville en raison des arbres couchés, déracinés ou qui menacent de tomber, le parc de la Bouvaque va rester fermé pendant plusieurs jours. Celui d' Emonville doit rouvrir ce mardi matin