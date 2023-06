Ciboure : un an de prison pour avoir menacé avec un fusil le livreur de pizza

Chemise bleue, pantalon de jogging, cheveux poivre et sel et les joues creuses, Roger porte avec difficulté ses 61 ans et sa vie cabossée, lorsqu'il se présente à la barre du tribunal judiciaire de Bayonne, ce lundi 12 juin, devant lequel il va être jugé pour des faits de "violences", dans le cadre de la procédure de comparution immédiate. Les faits se sont déroulés il y a quelques jours, le vendredi 9 juin, à son domicile de Ciboure au Pays basque. Le prévenu s'en mord encore les doigts.

Lorsque le livreur de pizza vient apporter la commande de Roger, il ne se doute pas que les choses vont mal tourner. Ladite commande n'est manifestement pas complète et Roger s'emporte. "Portez-moi vite ma glace, sinon ça va mal tourner" hurle-t-il, tout en menaçant l'employé, du haut de son balcon, avec un fusil à canon scié. Le livreur panique, en casse une bouteille de vin rosé destinée à un autre client, et quitte les lieux en vitesse au guidon de son scooter. Il n'est pas blessé.

Une vie brisée

À la barre du tribunal, présidé par Florence Bouvier, le sexagénaire, est effondré. "Je suis atterré par ce que j'ai fait à ce jeune garçon, je suis laminé" souligne-t-il dans un français parfait qui tranche avec l'image d'un homme avec les cheveux en bataille et la barbe mal rasée. Des excuses qu'il ne cesse de répéter, comme pour dire que ce type de comportement, ce n'est pas lui. "L'arme est en plastique, c'est un paintball" précise-t-il. Toxicomane - quelques grammes de cocaïne ont été retrouvés à son domicile par les policiers -, Roger a vu sa vie basculer en 2005, lorsqu'il a perdu sa fille. Ensuite, c'est la chute. Divorce, déconfiture de son entreprise où il faisait travailler 28 personnes et une dizaine de condamnations par la justice.

Fils d'un artiste peintre reconnu

C'est dans son appartement de Ciboure que Roger, tente d'oublier cette vie en lambeaux. Autour de lui, un capharnaüm, mais aussi "des tableaux et des œuvres d'art de grande qualité" insiste son avocate Me Isabelle Voglimacci. Il faut dire que le prévenu est le fils de Roger Berné, artiste peintre qui a connu son heure de gloire au pays basque, après-guerre, dans la mouvance des Porteries de Ciboure. Mort en 2002, l'artiste a laissé des œuvres à son fils, qui depuis aime chiner et parcourir les commerces d'antiquités.

"C'est pour un différend commercial particulièrement grotesque et bénin" que Roger se retrouve ainsi, une fois encore, devant la justice, explique le procureur de la République Jérôme Bourrier, qui reconnaît "un parcours de vie cabossée". Dix mois de prison sont demandés ainsi que la révocation d'un sursis de trois mois d'une précédente condamnation en raison de l'état de récidive. Le tribunal a tranché : un an de prison ferme, mais la sanction va pouvoir s'effectuer à son domicile sous le bracelet électronique. Et autour de ses œuvres d'art.