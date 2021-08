Ciboure : une femme dans un état grave après une agression à coups de couteau, un homme recherché

Une femme a été très grièvement blessée à coups de couteau à son domicile, à Ciboure. Les faits se sont déroulés dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 août 2021 vers deux heures du matin. La victime a été transférée sur la clinique Belhara de Bayonne dans un état grave. Son pronostic vital est engagé. Le suspect est en fuite et la police est à sa recherche. C'est le parquet de Bayonne qui pilote les opérations afin de mettre la main sur l'individu.

Violents coups de couteau

Au moment des faits, il fait nuit mais c'est la pleine lune. La femme âgée d'une quarantaines d'années décharge sa voiture devant son appartement de Ciboure où elle vient de se garer. Un homme s'approche alors et lui donne un coup sur la tête. Puis l'agresseur va chercher un couteau dans la cuisine et frappe sa victime avec violence. Une dizaine de coups de couteau sont portés, selon les constatations des enquêteurs. Un voisin assiste alors à la fuite de l'individu dans un petit jardin et une rue du quartier. Il prévient les policiers de Saint-Jean-de-Luz qui interviennent rapidement.

La victime découverte prostrée dans la salle de bain

Les policiers ne parviennent pas à mettre la main sur le suspect, mais ils découvrent prostrée, dans sa salle de bain la victime gisant dans son sang. Elle est immédiatement transférée sur la clinique Belhara, dans un état grave. C'est la police judiciaire de Bayonne qui a été chargée de l'enquête.