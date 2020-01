Cierp-Gaud : un garçon de 14 ans dénonce une agression sexuelle dans un centre de loisirs

Cierp-Gaud, France

Ces témoignages sont rares. Mais ce qu'a vécu Thomas le week-end du 28 décembre était de trop. Cet assistant familial palois a reçu l'appel au secours d'un enfant de 14 ans. David* est un enfant de l'aide social à l'enfance, qui va de famille d'accueil en famille d'accueil. Thomas s'en est occupé en 2017, depuis une relation de confiance s'est nouée entre les deux.

Samedi 28 décembre David l'appelle paniqué, pour dire qu'il vient de subir une agression sexuelle. Les faits supposés se seraient déroulés dans un centre de loisir de Cierp-Gaud (Haute-Garonne).

"On m'a violé"

David raconte une fellation non consentie. Il aurait été agressé par un responsable du centre de loisirs où il passe les vacances de Noël. Un événement d'autant plus traumatisant pour David qu'il connait très bien celui qu'il dénonce comme son agresseur.

Vers 3h15 du matin, Thomas reçoit les premiers appels, messages vocaux et SMS. "Ses mots à lui c'est, on m'a violé", explique Thomas. Il raconte qu'il entend cet enfant en pleurs, qui a peur de mourir. "En même temps il s'auto-flagelle en disant mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, je ne suis qu'une merde et des tas de choses comme ça." Sur certains messages vocaux il assure qu'on entend un homme tambouriner à la porte de la pièce où s'est enfermé David.

Une enquête ouverte par le parquet

Thomas lui demande alors de s'échapper. "J'ai eu l'instinct de survie qu'il n'avait pas" explique l'animateur. Un autre calvaire commence pour l'éducateur palois, réussir à joindre la gendarmerie local. Il est à Pau, eux à Luchon. Cela va prendre une demi-heure.

L'enfant est retrouvé dans les montagnes, par -5 degrés en t-shirt et caleçon dans un état proche de l'hypothermie. David a été hospitalisé à l'hôpital Purpan de Toulouse.

Il y est toujours aujourd'hui, au service pédo-psychiatrie. Une enquête a été ouverte par le parquet de Saint-Gaudens. Mais pour l'instant c'est parole contre parole. "Il y a la présomption d'innocence, ça va de soi", rappelle Thomas. "Mais en ce qui me concerne, je crois que je n'arriverais pas à me regarder dans un miroir si au vu de ce que j'ai pu entendre je n'y croyais pas une seule seconde." Des prélèvements ont été faits pour savoir s'il y a eu, oui ou non une agression sexuelle. Les résultats seront connus dans un mois.

* Le prénom a été modifié.