Cigarettes de contrefaçon : la "plus grande fabrique" découverte en France démantelée à Saint-Aubin-lès-Elbeuf

"Il s’agit, à ce jour, de la plus grande fabrique de cigarettes de contrefaçon en activité découverte en France", selon la Section de recherches de Rouen. 55 tonnes de tabac manufacturé contrefait, 50 tonnes d'étiquettes, de papiers, de filtres, d'emballages servant à la confection des paquets, 18 tonnes de résidu de tabac et de déchets de cigarettes.

Ce jeudi 12 janvier 2023, une "véritable usine de fabrication de cartouches de cigarettes" illégale a été démantelée dans la zone industrielle de Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime), indique les gendarmes

Pour près de 14 millions de produits saisis

Le prix de revente du tabac contrefait retrouvé "est estimé à 13 750 000 euros". En tout, c'est plus de 100 tonnes de produits de contrefaçon qui ont été saisis. "Neuf individus, tous de nationalité étrangère" ont été placés en garde à vue. "Ils sont âgés de 21 à 55 ans et sont pour la majorité d’entre eux de nationalité moldave."

Tabac retrouvé au sol dans l'usine illégale de fabrication de cigarettes. - Sirpa Rouen

Ce samedi 14 janvier 2023, les neuf personnes mises en cause dans ce dossier ont été présentées au palais de justice de Paris en vue de l’ouverture d’une information judiciaire.

La maire de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Karine Bendjaraba-Blais, est sous le choc : "Jamais je ne me serais imaginée qu'il puisse y avoir quoi que ce soit de cette nature sur le territoire." Elle est élue à la Ville depuis 1995 : "C'est une commune de 8 000 habitants plutôt tranquille. Il y a des accidents de la circulation, comme un peu partout. Mais on n'est pas sur un territoire où il y a des histoires dingues."

Une quinzaine de couchages, un coin repas, un coin détente

Quand la Section de recherches (SR) de Rouen intervient peu après 18h ce jeudi, "alors que deux ensembles routiers de 38 tonnes viennent d’arriver sur place", elle tombe sur trois zones d'activités, mais surtout une zone de vie avec "un dortoir équipé d’une quinzaine de couchages, d’un coin cuisine, d’un coin repas et d’un coin détente", précise la SR. Les autorités découvrent également un groupe électrogène sur les lieux.

Une chaîne de confection de cigarettes de la fabrique de contrefaçon à Saint-Aubin-lès-Elbeuf. - Sirpa Rouen

L'espace de "production" est réparti en trois : une zone pour "confectionner les cigarettes à partir de tabac brut", ne deuxième dédiée "au conditionnement en paquets, puis en cartouches filmées de cigarettes contrefaites, au nom d’un fabriquant bien connu du marché."

La troisième est une zone de stockage des produits « manufacturés », "conditionnés en cartons sur des palettes filmées et prêts à partir, ainsi que des déchets issus de la production de tabac."

Une rotation de camions suspecte

En fin d'année 2022, c'est Europol qui informe en premier la Section de Recherches (SR) de Rouen de ce possible trafic international de cigarette de contrebande dans un entrepôt de la zone industrielle normande. A l'issue des premières investigations : les gendarmes remarquent des rotations de camions qui chargent et déchargent des palettes volumineuses.

Cigarettes contrefaites dans les "ruches de stockage". - Sirpa Rouen

Début janvier 2023, les enquêteurs notent que "l’activité s’intensifie sur le site." Les gendarmes de la SR ouvrent alors une enquête préliminaire. Ils sont finalement plus de 60 à être intervenus ce jeudi avec l'aide des gendarmes du Peloton spécialisé de protection de la gendarmerie de Penly, de l'escadron de gendarmerie mobile de Mont St Aignan, du Groupe d’observation surveillance de Rouen, du groupement de gendarmerie départementale de la Seine-Maritime et de la section d’appui judiciaire de la région de gendarmerie de Normandie

Tous les produits détruits

"Après inventaire, l’ensemble des produits saisis est immédiatement détruit ainsi que les machines servant à la production", ajoute les gendarmes. Deux ensembles routiers de 38 tonnes - un tracteur et un semi-remorque -, un véhicule break, un fourgon, des élévateurs, des transpalettes, et "divers outillages et des appareils électroménagers" sont également saisis. Une tonne de nourriture retrouvée sur place a par ailleurs été donnée à la Banque alimentaire.

Vu l'ampleur du trafic, le parquet de Rouen se dessaisit au profit de la Juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO) de Paris. Elle sollicite, en plus de la SR de Rouen, le Service d’enquêtes judiciaires des finances (SEJF), l’Office central de lutte contre la délinquance itinérante (OCLDI) et le Groupe interministériel de recherches (GIR) de Rouen.

Parmi les neuf personnes mises en cause, "quatre d’entre elles se sont également vues notifier une obligation de quitter le territoire français (OQTF), au regard de leur situation irrégulière", précise la Section de recherches de Rouen.