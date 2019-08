Cigarettes truquées de Roanne : trois jeunes ont été interpellés

Roanne, France

Deux mineurs, deux frères âgés de 15 à 18 ans et un majeur ont été interpellés ce mercredi matin, respectivement à 6 heures et à 11 heures à Roanne. Ils pourraient être impliqués dans l'affaire des cigarettes truquées.

Les trois suspects ont reconnu les faits

Placés en garde à vue, ils ont reconnu les faits, expliquant que la drogue venait de Mayotte et qu'ils l'avaient même testée, eux-même, pour en vérifier les effets.

La semaine dernière, en tout, six jeunes ont été victimes de cette arnaque : ils avaient rencontré les suspects dans la rue, et accepté une cigarette roulée, qui s’avérait être droguée. Les victimes perdaient conscience et se réveillaient dépossédées de leurs objets de valeur. Le Procureur de la République de Roanne avait ouvert une enquête pour pour vol aggravé et administration de substances nuisibles.

La police de Roanne recherche encore d’éventuels complices.