Cimetière : attention à l'échéance d'une concession funéraire

Le choc a été immense pour Jacqueline Gayna quand elle a découvert que la tombe de son fils, à Aytré (Charente-Maritime) n'existait plus. La concession funéraire arrivée à échéance a été reprise par la mairie au terme d'une procédure légale respectée. La famille ne peut plus rien faire.

C'est en venant se recueillir sur la tombe de son fils Max, le 9 novembre dernier, que Jacqueline Gayna a découvert qu'il n'y avait plus rien. "Plus de marbre, plus de tombe, rien, seulement du sable" raconte Jacqueline, encore sous le choc. "Je n'en dors pas, je suis vraiment retournée, c'est comme une deuxième mort". La dépouille de son fils a été transférée à l'ossuaire municipal de manière légale, par la mairie d'Aytré, et aujourd'hui la famille ne peut plus récupérer ses restes pour les inhumer à nouveau, la loi l'interdit.

C'est vrai j'ai oublié de payer le renouvellement de concession mais j'attendais un rappel de la mairie

La concession de la tombe est arrivée à échéance en 2011. "C'est vrai, j'ai oublié de payer" avoue Jacqueline Gayna, "mais j'attendais un rappel de la mairie". La loi n'oblige pas la municipalité à prévenir par lettres les familles. Les textes sont très clairs en ce qui concerne la reprise d'une concession funéraire arrivée à terme : la commune peut reprendre la tombe 2 ans après échéance sans aucune formalité : ni arrêté municipal, ni publicité ne sont nécessaires (art L 2223-15 du Code Général des Collectivités Territoriales). La Mairie d'Aytré affirme avoir publié un arrêté dans le cimetière de mai 2011 à novembre 2066 et elle a fait placer une petite pancarte sur la tombe. Mais la famille qui est venue plusieurs fois se recueillir affirme qu'elle n'a rien vu.

Seuls recours le Procureur ou le Président de la République

Aujourd'hui la famille peut se recueillir devant l'ossuaire municipal, une gigantesque tombe mi-enterrée, dans laquelle personne ne peut pénétrer. Les restes de chaque défunt y sont conservés à perpétuité dans un petit cercueil numéroté. La loi interdit d'exhumer les ossements afin de les enterrer à nouveau. Toute tentative de modifier la législation a été rejetée jusqu'à présent. Seule possibilité pour la famille : écrire au Président de la République ou au Procureur de la République. Mais le recours a très peu de chances d'aboutir. Les élus d'Aytré qui ont reçu la famille lundi 13 mars, ont décidé suite à cette situation de modifier leur procédure d'information : la mairie va se doter d'un logiciel qui rappellera l'échéance des concessions et génèrera automatiquement un courrier. "Ce sont vraiment des évènements que l'on souhaite éviter" avoue Dominique Gensac, le 2ème adjoint en charge des cimentières. Avant d'ajouter"c'est douloureux pour les familles, et ce n'est pas agréable pour nous".