Cimetière de Segonzac (Charente) : le quartier lapin

Le cimetière municipal de Segonzac est infesté de lapins. Leurs dégâts sont considérables : non seulement ils mangent les potées de chrysanthèmes déposées sur les tombes en cette période de Toussaint, mais ils sont aussi dangereux en creusant des terriers dans le sol ou sous les sépultures.

Le cimetière de Segonzac, à l'entrée du village est entouré par le vignoble. C'est donc un lieu naturel où les lapins ne connaissent pas les frontières que sont les murs. Les viticulteurs et les propriétaires terriens de Grande-Champagne (l'un des principaux crus du cognac) connaissent bien le problème des lapins qui dévorent les cultures. Dans un lieu sensible comme un cimetière, c'est un véritable fléau : des potées de chrysanthèmes déposées sur les tombes il ne reste bientôt que les tiges. Plus graves : ils creusent leurs terriers un peu partout, ce qui affaiblit les sols. Les trous ainsi créés sont régulièrement rebouchés par les agents municipaux, mais les lapins reviennent et créent de nouveaux terriers.

Des terriers creusés sous les tombes © Radio France - Pierre Marsat

Les sols sont fragilisés par ces grands trous, et l'accident est toujours possible, surtout pour les personnes âgées qui fréquentent le plus le cimetière. Les fleurs naturelles sont dévorées par les lapins, et les familles sont souvent obligées de les remplacer par des fleurs artificielles ou en plastique. Francine a trouvé la solution : elle dépose les pots de fleurs en hauteur, sur le rebord de la tombe, pas à même le sol.

Les pelouses entre les sépultures sont aussi creusées par les lapins © Radio France - Pierre Marsat

Alors que faire pour empêcher les lapins de venir dans le cimetière de Segonzac ? André aimerait bien pouvoir chasser, mais c'est hors de question dans ce lieu de recueillement. Josette, qui reconnaît "ne pas être charitable", aimerait bien qu'on trouve "quelque chose qu'ils mangent pour qu'ils ne mangent pas autre chose". Mais la mairie se refuse, bien sûr, à utiliser du poison, qui serait aussi nuisible pour les chiens et pour la nappe phréatique. Reste le piégeage, et l'association des chasseurs de la commune utilise des furets pour débusquer les lapins malins, qui seront piégés, puis relâchés dans un autre lieu, à moins qu'ils ne soient détruits s'ils sont jugés trop nuisibles dans la commune.

De gros dégâts pour les tombes © Radio France - Pierre Marsat

C'est le maire de Segonzac qui signe les formulaires d'autorisation de prélèvement. Le dernier en date a eu lieu le 13 octobre dernier. Mais ces captures ne suffisent pas à endiguer le nombre important de lapins.

Le cimetière de Segonzac est très arboré et entouré de vignes, où pullulent les lapins © Radio France - Pierre Marsat

A La Rochelle, au cimetière de Mireuil, on a aussi connu ce problème en 2010... La ville avait tenté les furets, mais ils s'étaient senti très bien dans le cimetière, ils n'étaient jamais revenus. Un chasseur avait dû intervenir. Il n'y a plus de problème de prolifération aujourd'hui.