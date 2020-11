Cinéma à Sens : "La séance du soir est indispensable"

Cette réouverture est un vrai soulagement pour les exploitants de salle pour ne pas perdre le lien avec les spectateurs ?

On est très satisfait d'avoir obtenu une réouverture avant les fêtes. On sait que la période des vacances de Noël est souvent très bonne en terme de fréquentation. Pendant cette seconde période de confinement, on a eu une grande inquiétude sur notre pérennité car notre trésorerie a été entamée par le premier confinement. On s'est arrêté en novembre au moment où le public commençait à revenir et on a devant nous une période de forte fréquentation.

Pour que cette réouverture soit rentable , il faut que vous puissiez avoir une séance à 20 heures ?

On attend les arbitrage aujourd'hui. J'espère que les annonces sur l'Horodatage des tickets vont aller jusqu'au bout, parce qu'avec un couvre-feu effectif à 21h00, on perdrait à coup sûr cette séance de 20 heures, capitale pour nous. Sans cela , on obtiendra peut-être moins de films de la part des distributeurs en période de Noël.

Les distributeurs vont-ils vraiment jouer le jeu s'il y a une séance à 20 heures ?

Oui, je le pense sincèrement. On a enfin un très gros film américain de programmé dés le 16 décembre, Wonder Woman, il est maintenu pour le moment et ce sera le lancement de la saison de Noel.