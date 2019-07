Cinq Abbevillois arrêtés pour des vols à la clinique Sainte Isabelle

Ils ont été interpellés ce lundi par les policiers d’Abbeville. Ils sont soupçonnés de s’être introduits dans l’enceinte de l’établissement et d’y avoir volé des objets.

Abbeville, France

Ils seraient repartis avec un ordinateur et des clés de voitures. On les soupçonne aussi d’avoir volé dans des sacs à main à la clinique Sainte Isabelle. Ces cinq jeunes abbevillois, âgés de 17 à 19 ans, ont été repérés par la police lundi près de la sous-préfecture alors qu’ils fumaient du cannabis. Ils avaient sur eux deux grammes de résine et plusieurs cachets d’ecstasy. Mais les policiers ont aussi trouvé dans la poche de l’un d’entre-eux les clés d’une voiture de marque Dacia. Ils font alors le rapprochement avec le signalement fait par une salariée de la clinique : ses clés de voiture lui ont été dérobées sur son lieu de travail, mais le véhicule n’a pas été volé.

Deux de ces jeunes, mineurs, seront convoqués devant le juge des enfants le 20 août. Deux autres, également mineurs, feront l’objet de mesures alternatives type rappel à la loi ou travaux d’intérêt général. Le majeur fera l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (appelée aussi plaider-coupable) le 5 décembre 2019.