Six agressions au couteau ce week-end à Toulouse

C'est la loi des séries ce week-end à Toulouse. Six agressions au couteau ont eu lieu dans la ville, faisant plusieurs blessés graves. La police précise que ces agressions sont absolument indépendantes les unes des autres.

Place Arnaud Bernard

La première se produit vendredi soir place Arnaud Bernard, où deux individus sans domicile fixe se font agresser à l'arme blanche. On ne connaît pas encore les raisons de cet acte. L'auteur, âgé de 17 ans, a été identifié puis interpellé. Les victimes, blessées légèrement n'ont pas déposé plainte et n'ont pas non plus consulté un médecin.

Quartier de la Faourette

Quelques heures plus tard, vers 23 heures, une dispute tourne mal rue de l'Ukraine à Toulouse. Il s'agirait d'un différend entre deux hommes de 30 et 40 ans pour une histoire liée à la compagne de l'un d'entre eux. Un des individus sort une arme de poing, touchant à la cuisse le deuxième qui fait usage d'un couteau pour se défendre et touche son agresseur au cou. Une troisième personne, venue les séparer, aurait également été blessée. Ils ont été transportés aux hôpitaux de Rangueil et Purpan. Tous deux ont été déférés pour ouverture d'information judiciaire.

Quartier des Minimes

Troisième agression quartier des Minimes vers minuit, toujours vendredi soir. Un homme d'une trentaine d'années, ayant l'apparence d'une femme, pense reconnaître un homme qui l'aurait violé quelques jours avant. Il n'avait alors pas déposé plainte. Il l'agresse à coups de couteau et se fait aider par son compagnon présent au moment des faits, mais se prend aussi des coups de couteau en retour. Le couple, toujours hospitalisé, a été déféré pour ouverture d'information judiciaire.

Quai de la Daurade

Au petit matin samedi, à 5h50 sur le quai de la Daurade, un groupe de jeunes qui fait la fête se fait agresser par plusieurs individus qui en veulent à leurs téléphones. Une des victimes se fait poignarder à l'abdomen. Elle a été transportée dans un état préoccupant à l'hôpital de Rangueil. Les auteurs ont pris la fuite.

Devant la médiathèque

Cinquième agression samedi après-midi à Toulouse toujours, cette fois boulevard Marengo, devant la médiathèque. Un homme de 23 ans est agressé à l'arme blanche vers 16 heures. Il a été transporté en urgence absolue à l'hôpital de Rangueil. On ne connaît pas les circonstances exactes de cette agression. La police judiciaire a été saisie.

Quartier Lalande

Enfin, dans la nuit de samedi à dimanche vers 2h30, rue Georges Brassens quartier Lalande, trois individus viennent menacer quelqu'un devant son immeuble. Ils lancent des projectiles, dont des pots de fleurs. La personne menacée sort de son domicile avec du renfort, après que ses assaillants aient eu le temps de partir. Il pense alors reconnaître l'un de ses agresseurs peu de temps après : un homme de 23 ans qui rentrait dans ce même immeuble et qui décide de lui asséner des coups de couteau à l'abdomen et à la tête. La police intervient, désigne l'agresseur. Parmi les personnes venues porter assistance à la victime, cette dernière reconnaît son deuxième agresseur, qui pris de remord était resté sur place l'aider. Les investigations de la police mettent en cause une troisième personne. Tous ont été interpellés.