VIDÉO - Cinq ans après son évasion spectaculaire, le procès du braqueur Redoine Faïd s'ouvre ce mardi

Les images de l'hélicoptère s'envolant de la prison de Réau en Seine-et-Marne avaient fait le tour des médias. Le 1er juillet 2018, le braqueur Redoine Faïd , 51 ans aujourd'hui, s'évadait en dix minutes de façon spectaculaire avant d'être interpellé trois mois plus tard. Ce mardi 5 septembre, son procès, ainsi que celui de onze autres personnes , s'ouvre à la cour d'assises de Paris. Retour sur cette incroyable évasion.

Un incroyable scénario

L'évasion de Redoine Faïd est digne d'un film d'action hollywoodien. Le 1er juillet 2018, vers 11h, un hélicoptère profite de l'absence de filins de sécurité pour se poser dans la cour d'honneur de la prison. À son bord ; un commando de trois hommes encagoulés, conduit par un pilote pris en otage au prétexte d'un baptême de l'air. Pendant qu'un homme reste dans l'hélicoptère, son arme braquée sur la tête du pilote, les deux autres sortent en jetant des fumigènes. L'un monte la garde Kalachnikov au poing, le second, un brassard "police" au bras, fait sauter à la disqueuse les verrous du couloir des parloirs, où se trouvent Redoine Faïd avec son frère Brahim. L'hélicoptère repart sans qu'aucun coup de feu n'ait été tiré. L'administration pénitentiaire est plus qu'embarrassée : Redoine Faïd s'est évadé au nez et à la barbe des gardiens.

L'hélicoptère Alouette II, qui a servi à l'évasion de Rédoine Faïd, est retrouvé à Gonesse au nord de Paris © AFP - GEOFFROY VAN DER HASSELT

Redoine Faïd est en cavale, recherché activement par la police. Trois mois après son évasion, les autorités apprennent qu'une silhouette masculine a été repérée sous un niqab (voile intégral) à Creil (Oise), la ville où il a grandi. Redoine Faïd est arrêté à 4h du matin chez l'amie d'un neveu.

Rédoine Faïd a été interpellé dans cet appartement de Creil en octobre 2018 (Oise) © AFP - STF

Son évasion a été construite méticuleusement autour d'une "cellule familiale très resserrée", selon les enquêteurs, ayant pour "chef" le grand frère Rachid, l'un des membres du commando. Le deuxième a été identifié comme un neveu du braqueur, et deux autres neveux sont également accusés d'être impliqués. Son frère Brahim comparaitra également lors de ce procès, tout comme la logeuse de Creil, Alima A., âgée de 33 ans. En tout, onze personnes sont renvoyées aux assises aux côtés de Redoine Faïd. Les accusés comparaîtront notamment pour "évasion en bande organisée", "détournement d'aéronef" ou encore "association de malfaiteurs".

Si les investigations ont permis de retracer une partie des préparatifs, de nombreuses questions restent en suspens, notamment sur l'origine de l'arsenal retrouvé ou le financement. Les enquêteurs sont aussi persuadés qu'un "pro de l'aviation" se trouvait à bord de l'Alouette II.

L'évasion de Redoine Faïd, sa cavale puis son arrestation en octobre 2018 © Visactu

"Le roi de la belle"

Redoine Faïd n'en était pas à sa première évasion. En juillet 2018, "le roi de la belle" purgeait déjà sa condamnation pour son évasion d'une prison dans le Nord et devait sortir de prison en 2046. Le 13 avril 2013, à l'occasion d'un parloir (comme à Réau), il prend quatre surveillants en otage, détruit cinq portes à l'explosif et quitte, en voiture, la prison de Sequedin . Il est interpellé dans un hôtel de la région parisienne, un mois et demi après, et écope de dix années de prison supplémentaires en mars 2017.

Le 13 avril 2013, Rédoine Faïd s'évade de la prison de Sequedin dans le Nord © AFP - FRANCOIS LO PRESTI

Spécialiste des braquages

Redoine Faïd est une figure du grand banditisme français. Il commence les braquages vers sa majorité dans les années 90. Sa spécialité : les attaques de fourgons blindés. Condamné en 2002 et 2003 à deux peines de réclusion criminelle pour des braquages, il purgera plus de dix ans de prison, avant de sortir au printemps 2009 en libération conditionnelle. "Repenti" autoproclamé, il devient cadre commercial à Paris, entre plusieurs apparitions sur les plateaux TV. En 2010, il publie son autobiographie "Braqueur, des cités au grand banditisme" et prétend s'être inspiré des grands gangsters du cinéma comme "Thief" de Michael Mann.

Redoine Faïd est finalement interpellé en juin 2011 près de Lille et incarcéré pour violation des conditions de cette liberté conditionnelle. En avril 2018, il est condamné en appel à 25 ans de prison pour son rôle en tant qu'"organisateur" d'un braquage raté en 2010 qui a coûté la vie à la policière Aurélie Fouquet à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne).