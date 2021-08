Cinq ans après l'incendie du Cuba Libre, un rassemblement en hommage aux victimes à Rouen

Cinq ans après le terrible incendie du Cuba Libre à Rouen qui a coûté la vie à 14 jeunes filles et garçons, un hommage a été rendu aux victimes. Pour les familles, la colère est ravivée par la libération anticipée des deux gérants du bar condamnés fin 2019.

Des fleurs et des bougies ont été déposées devant la stèle en hommage aux victimes

Les années passent mais la douleur est toujours aussi présente sur les visages, tout comme cette nuit du 6 août 2016. Ce jour-là, c'est la fête d'anniversaire d'Ophélie dans la cave du Cuba Libre. Elle a 20 ans. Peu après minuit, on lui descend un gâteau mais les bougies touchent le plafond de l'escalier qui s'embrase. A 0h19, l'incendie est déclaré. A 0h30, beaucoup des 14 victimes sont déjà mortes prises au piège dans le sous-sol.

Une nuit tragique qui tourne en boucle dans les têtes des parents des victimes qui ne parviennent pas à tourner la page. Alain qui a perdu deux de ses fils, Steve et David, raconte les cauchemars récurrents de son épouse et sa souffrance. Rémi, lui, le papa de Zacharia ne voit pas la façade refaite de l'ancien bar. Pour lui, il n'y a toujours que des murs noircis et des vitres brisées.

Après le drame, il y a eu le procès et le placement en détention des deux gérants du Cuba Libre, condamnés par le tribunal correctionnel de Rouen à 5 ans de prison dont 3 ferme. Une étape attendue par les familles, déçues et en colère aujourd'hui. En mars dernier, elles ont appris que les frères Boutrif avaient été libérés en janvier, un an environ après leur incarcération. "Je ne peux pas le digérer. Je vois le nom de ma fille sur du marbre alors qu'eux ne sont même pas allés au bout de leur peine" s'emporte Johnny Autin qui a perdu sa fille, Mégane.

Auprès des familles, plusieurs jeunes venus déposer une rose ou une bougie pour des amis qu'ils ne peuvent et ne veulent pas oublier.

Les 14 victimes ont aujourd'hui leur prénom sur une stèle : Donatienne, Jennifer, Julie, Karima, Mégane, Ophélie, Sarah, Brahim, David, Florian, Mavrick, Romain, Steve et Zacharia.