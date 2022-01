Cinq ans après le suicide d'une salariée de Carrefour à Thiers, le procès s'ouvre au tribunal correctionnel

Depuis cinq ans ils attendent des réponses. Famille et amis de Viviane Monier veulent comprendre les raisons du suicide de cette salariée de l'hypermarché Carrefour à Thiers. Avant de passer à l'acte, en avril dernier, la victime laisse un courrier accablant pour son employeur, elle dit subir des pressions au travail, elle cite même nommément un de ses chefs.

"On est confiant sur l'issue de la procédure", Dominique Holle du syndicat CGT

Pour la CGT des tensions existaient depuis des années dans ce magasin, à cause d'une charge de travail toujours plus importante demandée aux employés. Un an avant le drame, le CHSCT avait demandé une expertise sur les risques psycho-sociaux dans le magasin. Expertise contestée par la direction et finalement passée aux oubliettes. Dominique Holle de la CGT espère une condamnation pénale de Carrefour : "Connaissant le dossier, on est confiant sur l'issue de la procédure". Le syndicat sera partie civile lors du procès qui s'ouvre.

Quelques semaines après la mort de Viviane Monier, sa famille engage des poursuites contre la société Carrefour pour "homicide involontaire". En parallèle, une procédure est lancée devant le pôle social du tribunal de Clermont-Ferrand. Pôle social qui, en fin d'année dernière, condamne Carrefour pour "faute inexcusable". L'entreprise a fait appel de cette décision.

"Une condamnation pénale permet à la famille de faire son deuil", Clémence Marcelot, avocate de la famille de la victime.

Ce mercredi c'est le volet pénal qui s'ouvre. Maître Marcelot, l'avocate de la famille donne un sens particulier à cette étape : "Au-delà de l'aspect "faute inexcusable" devant le pôle sociale, devant les juridictions correctionnelles il y a vraiment une valeur symbolique de réparation. Et l'idée d'avoir une condamnation pénale, ça permet à la famille de faire son deuil. Et puis aussi parce qu'il ne faut surtout pas que ce genre de fait se renouvelle".

De son côté, Carrefour assure que le groupe "a mis en place un dispositif d'écoute et de soutien psychologique confié à une association et coordonné par la médecine du travail. Ce dispositif est toujours en place aujourd'hui pour le magasin de Thiers."