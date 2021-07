Cinq ans après, seize tortues rochefortaises trouvent enfin un refuge

Les tortues saisies à Rochefort ont enfin été confiées à deux zoos six ans après leur saisie

Une drôle d'histoire de tortues, qui a largement pris son temps (l'histoire, tout autant que la tortue !). Le début de l'histoire, que racontent les policiers de Charente-Maritime, remonte à 2016. Cette année-là, un couple de Rochefortais aide leur enfant, installé à Paris, à déménager. Les parents recueillent alors un couple de tortues, qui se trouvait sur le balcon de leur enfant.

A Rochefort, le couple décide de faire un enclos. Et c'est là que le problème commence : les tortues s'y démultiplient.

D'abord, les propriétaires les donnent. Et puis, ils décident de les vendre, via un site spécialisé : 70 euros pièce. Bien en-dessous du prix du marché noir, qui estime plutôt ce type de tortues à 250 euros. Car il faut savoir que la revente de ces animaux est interdite.

L'Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage constate alors l'infraction. Et procède à la saisie de seize tortues. Mais les laisse à la garde du couple rochefortais, le temps de trouver une solution officielle.

Les policiers de Rochefort ont perquisitionné le domicile du couple - Police Nationale Charente-Maritime

Il faut attendre 2021 pour que les policiers de Rochefort soient eux-mêmes saisis, perquisitionnent, et entendent le couple. Le parquet décide alors de saisir deux associations capables d'accueillir pour de longues années ces seize tortues. Et c'est ainsi qu'en juin 2021, cinq ans après le début de cette affaire, huit tortues ont rejoint le parc animalier de Branféré au Guerno dans le Morbihan, et les huit autres le Zoodyssée de Chizé, dans les Deux-Sèvres.

Conclusion des policiers de Charente-Maritime : "tout vient à point pour qui sait attendre".