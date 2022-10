Cinq ans d'inéligibilité requis contre le maire de Sète : "Je ne suis ni un violeur, ni un assassin"

Le maire divers droite de Sète Francois Commeihnes risque cinq ans d'inéligibilité. Il était jugé lundi devant le tribunal correctionnel de Montpellier pour détournement de fonds publics. L'affaire porte sur des rémunérations complémentaires attribuées à Patrice Millet, l'ancien directeur général des services de la ville de Sète et de Thau Agglo, entre 2016 et 2019. Cela représente un montant total de de près de 99.000 euros. Patrice Millet était également jugé.

Tout au long du procès, François Commeinhes et son avocat maitre David Mendel ont plaidé la faute d'imprudence, affirmant que le maire de Sète ne pouvait pas connaitre le contenu de l'ensemble des documents qu'il signe. C'est justement ce que le procureur de la République lui a reproché dans son réquisitoire. Pour lui, ce type d'affaire "alimente le tous-pourris" des politiques. En plus des cinq ans d'inéligibilité, le procureur demande un an de prison avec sursis et 144.000 euros d'amende.

"Être comparé à un violeur ou à un assassin, c'est ce qui passe le plus difficilement pour moi." - François Commeihnes

David Mendel, l'avocat du maire de Sète, a plaidé la relaxe. Il qualifie les réquisitions du Procureur de la République de "peine de mort politique".

"Il n'y a pas de faute volontaire , ni involontaire, pas d'enrichissement personnel. Ces réquisitions sont dignes d'un procès lourd politico-financier." - Me David Mendel

Le procureur a également requis un an de prison et 144 000 euros d'amende contre l'ancien DGS Patrice Millet.

Le jugement a été mis en délibéré au 12 décembre.