Cinq ans de prison ferme pour avoir poignardé une femme quartier de la Rocade à Avignon

Un homme coupable de vol avec violence écope de cinq ans de prison ferme et un an de sursis au tribunal correctionnel d'Avignon (photographie d'illustration).

Ce mardi soir, le tribunal correctionnel d'Avignon a condamné à cinq ans de prison ferme et un an de prison avec sursis un homme, âgé de 30 ans, pour vol avec violence. Le 20 juillet dernier, cet individu fugue pour la quatrième fois de l’hôpital psychiatrique de Montfavet où il est interné pour schizophrénie. Il n'a pas pris ses médicaments et il a consommé de la cocaïne.

ⓘ Publicité

Dans la soirée, aux alentours de minuit, il raconte qu'un groupe de quatre jeunes l'aurait menacé pour qu'il aille dérober 15.000 euros dans un appartement situé rue Antoine Le Moiturier à Avignon. Il grimpe par le balcon d'une femme de 56 ans, au premier étage de son immeuble, et lui réclame de l’argent. Il lui assène cinq coups avec un couteau trouvé dans la cuisine. En se protégeant l'abdomen, elle est blessée aux mains et aux bras. L'agresseur repart avec le téléphone portable de la victime et vingt euros en poche. Il sera finalement interpellé place de la Coupo Santo.

"Ça m'a brisé" - Nathalie, 56 ans

Dans la salle d'audience, entourée par ses proches, Nathalie s'avance à la barre. Terrorisée, elle ne peut pas regarder son bourreau dans les yeux. Entre les pleurs, elle souffle : "ça m’a brisé". Depuis cette soirée cauchemar, elle n'est pas retournée chez elle, la voix de son agresseur y résonne encore lorsqu'il la tient par les cheveux : "Je compte jusqu’à 13 et je te tue".

Dans le box, l'individu fait rouler ses yeux dans leurs orbites. Un regard vide, même lorsque le président du tribunal détaille sa jeunesse difficile : placé en famille d’accueil à sept ans, diagnostiqué schizophrène en 2016, accro à la cocaïne ou encore ce casier judiciaire long comme le bras, avec 20 condamnations. D'une voix blanche, il reconnaît les faits, s'excuse et demande une peine juste. La procureure avait requis trois ans de prison dont un an ferme, le tribunal sera plus sévère, avec cinq ans ferme et un an de sursis, assorti d'une obligation de soins.