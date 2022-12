Cinq ans de prison ferme pour un vol de vélo et de carte bleue en Charente

La sanction est lourde. Un jeune homme de 20 ans a écopé de cinq années de prison ferme jeudi 1er décembre au tribunal judiciaire d'Angoulême. Il était poursuivi en comparution pour un vol de vélo, et celui d'une carte bleue, oubliée dans une voiture, le tout dans le secteur angoumoisin.

Un casier chargé et une attitude déplacée

La décision des juges est bien plus sévère que celle recommandée par le parquet. La procureure d'Angoulême avait réclamé une peine de huit de prison ferme.

Mais le casier judiciaire déjà bien rempli du mis en cause a joué en défaveur. Ainsi, visiblement, que son attitude. À la barre, ce Charentais a eu des propos méprisants et provocateurs. Ce qui a sans doute pousser les juges à marquer le coup.

Le voleur a été écroué à l'issue de l'audience.