Cinq ans de prison pour Anthony Pontet condamné pour agressions sexuelles sur mineures

Un an et demi après sa mise en examen, Anthony Pontet, est reconnu coupable vendredi d'agressions sexuelles sur mineures. L'ancien adjoint au maire de Gardanne est condamné à cinq ans de prison dont deux avec sursis. Une peine assortie d'une obligation de soins par le tribunal d'Aix-en-Provence.

Plus de 18 mois après le début de l'affaire et sa mise en examen pour agressions sexuelles sur mineures de moins de 15 ans, Anthony Pontet est reconnu coupable avec altération de discernement, ce vendredi par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence.

Le tribunal condamne l'ancien élu, adjoint au maire de Gardanne, à cinq ans de prison dont deux ans avec sursis. Le procureur avait requis cinq ans de prison. La peine est complétée d'une obligation de soins, de travailler et d'indemniser les deux victimes.

Une décision mesurée pour les deux parties

La défense et les parties civiles semblent satisfaites du jugement rendu par le tribunal d'Aix-en-Provence. "Les réquisitions du procureur ont été très sévères, réagit maître Pierre Ceccaldi, avocat d'Anthony Pontet, elles ne sont pas suivies et il y a dans ces deux ans de sursis qui réduisent les réquisitions, une dimension d'apaisement.

Les victimes ont été reconnues victimes. Et je pense que le prévenu a été compris dans sa démarche de prise de conscience donc c'est pour moi une décision tout à fait équitable". Les deux jeunes femmes aujourd'hui âgées de 29 et 24 ans restent traumatisées par les agressions et n'ont pas souhaité s'exprimer directement sur France Bleu Provence.

Mais par la voix de leurs avocates, elles se disent soulagées. "La justice est passée, se satisfait maître Carine Dip, avocate d'une des plaignantes. Elles avaient besoin qu'on reconnaisse leur qualité de victimes. Par cette condamnation, le tribunal souligne la contrainte, l'emprise, exercée par Anthony Pontet sur ses deux anciennes élèves.

"C'est la raison pour laquelle on était bien sur des agressions sexuelles, poursuit maître Carine Dip, parce qu'elles étaient effectivement beaucoup trop jeunes pour se rendre compte de l'impact de la relation vécue et parce qu'à cet âge là, on a une réflexion qui n'est pas aboutie. On est encore adolescent, on se construit. Donc cette contrainte existait".

Anthony Pontet, 39 ans, est désormais inscrit au fichier national des délinquants sexuels. Suspendu de l'Education nationale, l'ex professeur de mathématiques ne pourra plus enseigner ni exercer une activité auprès d'enfants.

Dans cette affaire, l'ancien élu a déjà effectué dix mois de détention préventive et sept sous surveillance électronique. En attendant un éventuel aménagement par un juge de l'application des peines, Anthony Pontet, reste en résidence surveillée avec bracelet électronique.