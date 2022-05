Cinq ans de prison pour l'homme qui avait foncé sur un policier à Valence

Pour échapper à un contrôle samedi soir à Valence, cet homme qui circulait sans permis à bord d'une voiture volée avait foncé sur un policier à pied qui heureusement avait réussi à l'éviter en se jetant dans un fossé. Il avait fallu une heure de poursuite pour finir par stopper le fuyard au péage de Chatuzange-le-Goubet sur l'A49.

Ce mardi après-midi, le délinquant multirécidiviste de 43 ans a été condamné à 2 ans de prison pour le refus d'obtempérer plus 3 ans avec maintien en détention pour la conduite sans permis en récidive, le recel de bien provenant d'un vol en récidive et les violences avec usage d'une arme sans ITT en récidive. Par ailleurs, le Valentinois a interdiction de détenir une arme pendant 3 ans et son permis a été annulé avec interdiction de le repasser pendant 10 ans.