Cinq ans de prison pour le Serbe qui a tiré une flèche dans la tête d'un habitant d'Argelès-sur-Mer

Présenté en comparution immédiate ce vendredi pour "violences avec arme", un Serbe a été condamné à cinq ans de prison par le tribunal correctionnel de Perpignan. Trois jours plus tôt, il a tiré au harpon sur un homme dans les rues d'Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales).

"Je n'ai pas fait exprès". Cette phrase répétée a de nombreuses reprises ce vendredi dans la Salle B du Tribunal judiciaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales). Sur les bancs de Prévenue Jusuf. B est présenté en comparution immédiate pour "violence aggravée". Quelques jours plus tôt, le mardi 7 septembre, c'est avec un fusil harpon qu'il a blessé l'un de ses amis d'enfance. L'homme d'origine Serbe a été condamné à cinq ans de prison et d'interdiction de territoire dans la région Occitanie.

Deux tentatives en 48 heures

"Cinq ans, ce n'est pas beaucoup", regrette la victime dans la salle du tribunal. En deux jours, cet homme d'une cinquantaine d'années a échappé deux fois à la mort. Dimanche 5 septembre, vers 4 heures du matin, alors qu'il termine sa journée de travail d'agent de sécurité à Argelès-sur-Mer, il s'installe sur un banc pour consulter son téléphone. C'est là qu'il sent comme un "souffle". Derrière lui, malgré le visage dissimulé sous un sac plastique, il reconnaît Jusuf. B armé d'un fusil harpon. Les deux hommes s'engagent dans une course-poursuite dans les rues d'Argelès-sur-Mer, qui ne donnera rien.

Deux jours plus tard, le mardi 7 septembre, vers 7 heures du matin, la victime sort de chez elle pour attraper un sac dans sa voiture garée juste devant son domicile. En relevant la tête, il sent une douleur envahir son front. Une flèche d'1m15 s'est plantée dans sa tête, sans toucher sa boite crânienne. Là aussi, les deux hommes se sont engagés dans une course-poursuite qui ne donnera pas de plus de résultat.

"Je voulais lui faire peur, je n'ai pas fait exprès."

Les deux hommes, originaires de Serbie, se connaissent depuis 37 ans. C'est un différent lié à une dette qui est à l'origine du conflit. "Je voulais qu'il me rembourse l'agent qu'il m'avait pris en 1986", explique le prévenu au président du tribunal. "Je voulais lui faire peur. Je n'ai pas fait exprès", ajoute le tireur. "Vous n'avez pas fait exprès alors que lundi, vous êtes allés à Decathlon pour acheter une flèche ? Un ticket de caisse et la vidéo le prouve", répond le président. La réponse est brouillonne, et pas vraiment convaincante dans la salle.

Le président regarde également le casier judiciaire du prévenu. Certes, ce boulanger Serbe n'a aucune condamnation a son actif sur le territoire français, mais il a effectué 18 ans de prison en Suisse pour avoir tué un policier. Des faits que connaît très bien la victime, et qui le conforte dans l'idée que cinq années d'emprisonnement ce n'est pas suffisant. "Il est dangereux. Il faut qu'il se fasse soigner. Moi, je considère qu'il m'a tué". Un homme d'une cinquantaine d'années qui ne doit sa survie qu'à la chance, "j'ai une bonne étoile".

En plus des cinq ans de prison, le tribunal le condamne également à une interdiction d'entrer dans la région Occitanie pendant cinq ans.