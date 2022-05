Cinq ans de prison pour un conducteur ivre qui avait tué deux personnes en scooter à Chilleurs-aux-Bois

Un homme de 35 ans était jugé ce mardi 17 mai par le tribunal judiciaire d'Orléans pour homicide involontaire. En novembre 2019, cet habitant de Boigny-sur-Bionne avait percuté, en pleine nuit, un scooter avec sur son siège trois personnes. Deux d’entre elles, âgées de 17 et 28 ans étaient décédées, la troisième, 22 ans au moment des faits, avait été grièvement blessée. Le prévenu au casier judiciaire déjà bien rempli était sous l'emprise de l'alcool. Le tribunal est allé au-delà des réquisitions du procureur de la République qui avait réclamé 5 ans dont deux ans avec sursis et mandât de dépôt.

2,21g d'alcool dans le sang

A l'audience, il y a d'abord la description de la terrible violence du choc. Les victimes ont été projetées à 100, 150 mètres du point d’impact, le scooter s’est encastré sous l’avant du véhicule, trainé sur au moins 400 mètres. Selon les experts et les analyses, le Touran roule à 110km/h au lieu des 80km/h sur cette portion de route entre Chilleurs-aux-Bois et Loury, son conducteur est ivre, il a 2,21 g d’alcool dans le sang. Assis sur le bord du fossé après l’accident, il va prendre la fuite à pied alors que les pompiers lui viennent en aide, il est retrouvé deux heures plus tard, allongé dans la forêt.

Face au tribunal, le prévenu, aux 11 mentions au casiers dont plusieurs pour des délits routiers, indique qui "l’a cru percuté un sanglier ou un cerf, qu’il na pas vu le scooter, qu’il ne se souvient de rien et qu’aujourd’hui il ne boit plus une goutte d’alcool". "On n’assume pas, on se cache derrière un problème de mémoire" fustige Magalie Castelli-Maurice, l’avocate des familles des victimes. Des familles "la rage au cœur mais pleine de dignité" souligne le procureur de la République Christian Magret, qui évoque un acte volontaire de la part du chauffard, " on ne parle pas de maladresse, d'imprudence".

Le diable est passé par là- La mère de la victime de 17 ans

Pour son avocat Emmanuel Gonzalez , le prévenu "n'écarte pas sa responsabilité et ce n'est pas une amnésie utilitaire, il vous dit et redit simplement qu'il n'a pas vu le scooter". A la barre, tour à tour, des membres des familles des victimes sont venues s'exprimer. "Il nous a gâché la vie" témoigne un père, "j’ai loupé plein de bons moments avec mon petit frère" dit un frère cadet puis c'est la mère qui vient parler de ce fils qui allait avoir 18 ans, " il avait deux passions, sa petite amie et la cuisine et puis ce soir là entre Chilleurs-aux-Bois et Loury, le diable est passé par là".

Le prévenu qui comparaissait libre sous contrôle judiciaire a été arrêté dès la fin de l’audience et placé en détention. Son permis de conduire a également été annulé avec interdiction de le repasser durant cinq ans. Plusieurs dizaines de milliers d'euros de dommages et intérêts ont été réclamées par les parties civiles pour préjudice moral. Ces demandes seront étudiées ultérieurement lors d'une audience qui statuera sur les intérêts civils.