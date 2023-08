Cinq ans et dix mois ferme pour l'automobiliste qui a forcé le barrage du 13 juillet à Epinal

Quatre ans de prison ferme, auxquels s'ajoutent la révocation de 22 mois de sursis : le chauffard jugé pour avoir forcé le barrage policier le 13 juillet à Epinal, pendant les festivités de la Fête nationale, a été condamné à plus de cinq ans d'emprisonnement ce mardi 1er août par le tribunal. Jugé, entre autres, pour refus d'obtempérer avec mise en danger de la vie d'autrui et violences sur un policier, ce récidiviste de 36 ans s'est présenté à l'audience avec des béquilles, en se déclarant être "désolé".

Un multirécidiviste au casier bien rempli

Le casier judiciaire du prévenu n'a pas joué en sa faveur : plus de 40 condamnations, dont cinq pour refus d'obtempérer, deux pour délits de fuite et une vingtaine pour des faits de violences. Il a déjà passé plus de 17 ans en prison, et sa dernière incarcération remontait au mois de janvier. Le 13 juillet au soir, les policiers avaient repéré son véhicule vrombissant et faisant crisser ses pneus et lui avaient demandé de s'immobiliser. Mais il avait redémarré à vive allure avant de foncer dans la foule, heureusement sans faire de blessé. "C'est miraculeux qu'il n'y ait pas de tétraplégique", a déclaré la procureure de la République.

Pour fuir la police ale chauffard avait sauté dans la Moselle, trois mètres plus bas et 30 centimètres d'eau. "J'ai juste voulu me sauver, s'est-il justifié à l'audience, je n'avais pas envie de retourner en prison".