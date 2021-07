Cinq blessés dans trois accidents sur les routes de Charente-Maritime

Les pompiers et les SMUR de Charente-Maritime ont été mobilisés sur plusieurs accidents ce jeudi (Photo d'illustration)

Plusieurs accidents ont fait des blessés ce jeudi 15 juillet sur différentes routes de Charente-Maritime. Le principal accident a fait un blessé grave à Muron, entre Rochefort et Surgères. Il a eu lieu vers 16h10, sur la départementale 911, au lieu-dit L'Ile d'Albe. Un véhicule utilitaire, avec une benne, transportant des tuiles, a percuté un arbre.

Le choc a été très violent ("forte cinétique" disent les pompiers). Une victime, grièvement blessée, a dû être désincarcérée. Il s'agit d'un jeune homme de 29 ans, en urgence absolue. Il a été médicalisé par les SMUR de Rochefort et de La Rochelle et transporté par l'hélicoptère Dragon 17 vers le Centre Hospitalier de La Rochelle.

Deux blessés à Longèves

Un autre accident avait déjà fait deux blessés, dont un grave, plus tôt dans la matinée de ce jeudi, à Longèves, au nord-est de La Rochelle... L'accident, une violente collision entre deux voitures, a eu lieu vers 8h45 sur la départementale 109 E2. Un homme de 33 ans a été transporté par le SMUR de La Rochelle vers l'hôpital Saint-Louis, en urgence absolue. L'autre victime, un jeune homme de 20 ans, a aussi été hospitalisé, mais en urgence relative.

Une voiture sur la voie de gauche sur l'A10

Et puis sur l'autoroute A10, vers 10h30, dans le sens Bordeaux-Paris, à hauteur de Tanzac, entre Gémozac et Pons, une voiture seule est sortie de la chaussée et a subi là encore un violent choc. Elle s'est retrouvée immobilisée sur la voie de gauche de l'autoroute. Ses deux occupants ont été blessés, pris en charge par les secours en urgence relative.