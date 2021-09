Cinq blessés dans un accident de la circulation à Gailhan près de Sommières

Un accident de la circulation s'est produit ce dimanche après-midi vers 14h sur la commune de Gailhan entre Sommières et Quissac dans le Gard. Il s'agit d'une collision entre une voiture et une moto. Cinq personnes ont été blessées. Les victimes, quatre femmes et un homme, sont âgées de 24 à 80 ans. Toutes ont été transportées à l'hôpital Carrémeau à Nîmes.

La D35 a été coupée à la circulation le temps de l'intervention.