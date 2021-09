Cinq blessés dont deux graves dans un accident à Saint-Geniès-de-Comolas

Les sapeurs pompiers du Gard sont intervenus pour un accident de la route qui a fait cinq blessés dont deux graves, vers 20h ce samedi soir à Saint-Geniès-de-Comolas, près de Roquemaure : un homme de 43 ans, deux femmes de 38 et 48 ans, et deux enfants de 5 ans et 16 ans. Un seul véhicule en cause. Toutes les victimes se trouvaient à bord. Il a fallu aux sapeurs-pompiers procéder à une désincarcération.

Les blessés ont été transportés vers les Centres Hospitaliers de Bagnols sur Cèze, Avignon et Nîmes.