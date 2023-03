Cinq blessés, dont deux graves lors d'une fête taurine dans les Alpilles

Cinq personnes ont été blessées lors d'une ferrade ce samedi matin à Aureille dans les Alpilles. L'évènement taurin a eu lieu en présence de public dans une manade à Aureille, entre Mouriès et Eyguières.

Parmi les blessées, deux graves. Un homme d'une soixantaine d'année victime d'un traumatisme crânien et conduit à l'hôpital Nord de Marseille et une adolescente de 14-15 ans, victime d'une fracture à une jambe. Elle est hospitalisée à Salon-de-Provence.

La ferrade, c'est une tradition provençale qui consiste à marquer au fer rouge des taureaux d'un an. Des cavaliers à cheval isolent l'animal et c'est pendant cette manœuvre qu'un cavalier a perdu le contrôle de son cheval. L'animal s'est emballé et a foncé dans la foule.