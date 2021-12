Cinq blessés, dont trois enfants, dans un accident sur l'autoroute A9 à Vergèze

Les sapeurs pompiers du Gard interviennent ce mercredi en fin d'après-midi sur un accident de la circulation sur l'autoroute A9 à hauteur de la commune de Vergèze, dans le sens Nîmes-Montpellier. Un voiture seule est en cause, avec cinq personnes impliquées dont trois enfants. Il n'y a pas de blessés graves à déplorer. La circulation sur l'autoroute est perturbée. L'intervention est toujours en cours, avec quatre véhicules et 12 sapeurs-pompiers, le SMUR de Lunel, la gendarmerie nationale et ASF. Les secours demandent aux automobilistes qui empruntent cet axe d'aborder avec prudence la zone où se situe l'accident.