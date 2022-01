Cinq blessés dont trois graves dans un accident à Beurlay en Charente-Maritime

Un choc frontal entre deux voitures a mobilisé d'importants moyens de secours à Beurlay entre Rochefort et Saintes lundi soir. Le bilan est lourd : trois blessés dont une personne désincarcérée et deux blessés légers.

Dans ce choc frontal très violent entre deux voitures qui s'est produit vers 18h30, les pompiers ont dû désincarcérer une des trois personnes sérieusement touchées, on déplore également deux blessés plus légers. Les opérations de secours ont mobilisé d'importants moyens : une trentaine de pompiers, 5 ambulances et deux véhicules des médecins urgentistes du Smur. Il a fallu plus de 3 heures avant que la circulation ne redevienne normale sur cet axe routier de Charente-Maritime.