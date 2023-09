Cinq blessés, dont trois graves, dans une collision frontale à Foulbec dans l'Eure

Un accident de la route, à Foulbec, près de Bernay dans l'Eure, sur la départementale 6178, a fait cinq victimes ce jeudi, aux alentours de 16h30. Une collision frontale entre deux voitures, qui s'est produit à très forte vitesse, selon les pompiers.

Les secours ont pris en charge trois femmes âgées de 64, 76, et 62 ans, gravement blessées, toutes transportées et héliportées à l'hôpital de Rouen. La première victime a dû être désincarcérée.

Deux hommes ont également été secourus, âgés de 67 et 64 ans. Ils souffrent de blessures légères. Le premier a été transporté au centre hospitalier du Monod, le second au CHU de Rouen.

19 pompiers ont été mobilisés, la circulation a été coupée jusqu'à 21h.