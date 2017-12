Claret, France

Les sapeurs-pompiers de l'Hérault interviennent ce mardi après-midi sur la commune de Claret, sur la départementale 17 pour un accident grave de la circulation impliquant deux voitures, un choc latéral.

À l’arrivée des secours le bilan est de cinq victimes : dans la première voiture, un homme de 60 ans et deux jeunes de 19 et 20 ans qui sont en urgence absolue. Dans la deuxième voiture, un père de famille et sa fille de 10 ans en urgence relative.

Sur place, les pompiers ont envoyé trois ambulances, trois médecins, un engin de désincarnation et l'hélicoptère de la sécurité civile, au total sur cet accident.