Cinq blessés légers dont un nourrisson de 18 mois dans un accident sur l'A36, au niveau de Sausheim

Cinq blessés légers, dont un nourrisson de 18 mois et une fille de 12 ans, dans l'accident de deux voitures sur l'A36, au niveau de Sausheim, dans le Haut-Rhin, ce dimanche 2 août vers 5 heures du matin. Transportés à l'hôpital de Mulhouse, ils sont en urgence relative.

Le nourrisson, une fille de 12 ans, une adolescente de 16 ans et un jeune homme de 21 ans ont été transportés à l'hôpital de Mulhouse en urgence relative. Un homme de 35 ans a lui été amené à la clinique Diaconat-Fonderie. On ignore encore les causes de l'accident.