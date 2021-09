Cinq centres éphémères de vaccination ce week-end dans les Deux-Sèvres

Si vous souhaitez vous faire vacciner simplement et sans rendez-vous, cinq centres éphémères ouvent ce week-end dans les Deux-Sèvres.

Trouver une dose de vaccin facilement dans les Deux-Sèvres, c'est possible ce week-end du samedi et dimanche 4 et 5 septembre. La préfecture lance une opération "à la rentrée, tous vaccinés".

Samedi 4 septembre

Centre de vaccination Covid-19 - Mauzé-sur-le-Mignon. Rue de la Distillerie à Mauzé-sur-le-Mignon. 13h30-17h30

Centre de vaccination COVID-19 - Mellois en Poitou. Quartier de la Mairie à Melle. 8h30-12h30

Centre de vaccination COVID-19 - Cherveux. Parking du plan d'eau. 13 - 18h.

Dimanche 5 septembre

Centre de Vaccination COVID-19 du CH Mauléon. 6 Rue du Chemin Vert à Mauléon. 9h-13h

Il faut venir avec sa carte d'identité et sa carte vitale.