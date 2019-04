Cinq commerces attaqués lors d'un raid de cambrioleurs la nuit dernière dans la Drôme

C'est une seule et même équipe de quatre hommes qui s'en est pris à cinq commerces dans la Drôme en une heure de temps dans la nuit de dimanche a lundi. Les dégâts sont importants, les commerces ont été fracturés à coup de masse.

Drôme, France

Il s'agit sans aucun doute d'une seule et même équipe qui a agit en une heure de temps entre deux et trois heures du matin sur un rayon d'une trentaine de kilomètres. Ce gang à bord d'une puissante cylindrée a cassé une épicerie à Allex, trois boulangeries à Grâne, Cléon-d'Andran et Etoile-sur-Rhône, un bar-restaurant a aussi été ciblé à Etoile.

Une équipe violente

Ces voleurs sont plutôt violents. Ils ont systématiquement cassé les commerces à coup de masse. Ils étaient à la recherche d'argent liquide, et ont vidé les fonds de caisse. Un butin qui n’est pas énorme, mais le coût des dégâts est conséquent pour les magasins visés. L'enquête sur ces voleurs issus de la délinquance itinérante, a été confiée à la brigade de recherche de Crest.