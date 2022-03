Cinq complices de "Casper" condamnés à Bayonne pour trafic de drogues

Cinq trafiquants de drogues ont été condamnés ce mercredi par le tribunal de Bayonne à des peines de prison allant de 18 mois avec sursis à trois ans ferme. La petite bande se fournissait en Espagne et livrait le cannabis sur Paris et Rennes. Leur chef surnommé Casper est déjà sous les verrous.

Ils se prénomment Angelo, Tim, Nicolas et David. Les quatre prévenus, âgés de 28 à 44 ans, sont alignés à la barre du tribunal correctionnel de Bayonne, ce mercredi 23 mars, présidé par la toute nouvelle patronne du tribunal Florence Bouvier. Seul Jérémy est absent de l'audience. Lui aussi doit pourtant s'expliquer sur un vaste trafic de stupéfiants mené entre l'Espagne et la France en 2019 et 2020. La fine équipe allait chercher le cannabis et la cocaïne de l'autre côté de la frontière, stockait la drogue au Pays Basque, avant de la revendre en Bretagne, notamment à Rennes, et en région parisienne.

Casper chef de bande

Cette affaire est en réalité le second volet d'un vaste trafic de stupéfiants dirigé par un certain "Casper", du nom du célèbre petit fantôme de dessin animé, surnommé ainsi pour sa capacité à passer entre les mailles des filets de la police. Mais le soir de Noël 2019, il avait été arrêté à la frontière avec 460 kilos de cannabis. Un flagrant délit qui lui a coûté cher : le tribunal de Bayonne l'avait condamné à six ans de prison ferme en novembre dernier. Il avait été jugé avec six de ses compères, arrêtés lors d'une opération de police menée par l'antenne bayonnaise de la Police Judiciaire de Bordeaux. Le reste de la bande était donc jugé quatre mois plus tard.

La géolocalisation mise en place par la police a permis d'identifier seize convois avec voitures ouvreuses et suiveuses entre le Pays Basque et les régions de livraison. C'est un plombier de 36 ans de Saint-Jean-de-Luz, qui fournissait les voitures. "Je suis passionné d'automobile, mais je n'ai rien avoir avec cette histoire" n'a cessé de se défendre le prévenu. "Pourtant l'enquête vous met en cause dans onze convois, et curieusement, votre téléphone portable est à chaque fois éteint lors des trajets" souligne la procureure de la République, Caroline Parizel, passablement agacée par les dénégations des prévenus en dépit des charges. Un franco-espagnol de 44 ans assurait le passage de la frontière en plein confinement, entre Irun et Hendaye. Deux frères, dont l'un qui réside à Rennes, stockaient et transportaient la drogue, dont les quantités n'ont pas été précisés. "Sans doute plusieurs centaines de kilos", selon l'accusation.

Ils utilisaient le système EncroChat

Pour communiquer en toute discrétion, et faire circuler les nombreuses voitures transportant la drogue par des chemins détournés, la bande utilisait des téléphones particuliers, capables de gérer l'application EncroChat, un service de télécommunications chiffrées utilisé notamment pour des activités criminelles. C'est la JIRS (Juridiction Interrégionale Spécialisée) de Lille qui a mis au jour la méthode.

Après six heures d'audience, les cinq prévenus ont été condamnés : 18 mois de prison avec sursis pour David, le franco-espagnol informaticien, et 5.000 euros d'amende. 30 mois de prison, dont 18 avec sursis, et 8.000 euros d'amende pour Nicolas, le fournisseur de voiture. Sa peine est aménageable pour lui éviter la prison.

Trois ans de prison dont 18 mois avec sursis et 15.000 euros d'amende pour Angelo qui réside à Rennes. Un mandat de dépôt avec effet différé est également prononcé. Son demi-frère, Tim est sanctionné à hauteur de quatre ans de prison, dont deux avec sursis et 15.000 euros d'amende. Seul détenu à la barre, il reste en prison. Enfin, Jérémy, absent des débats, écope de trois ans de prison ferme. Un mandat d'arrêt a été lancé contre lui. Les sanctions sont en deçà des réquisitions. Le parquet s'interroge sur un éventuel appel.