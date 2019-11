Cinq conducteurs alcoolisés interpellés aux Sables-d'Olonne le week-end dernier

Les Sables-d'Olonne, France

Cinq automobilistes ont été arrêtés entre le 15 et le 17 novembre aux Sables-d'Olonne avec une alcoolémie "bien au-delà des limites autorisées", selon la police. Leur taux d'alcool dans le sang variait de 1,34 g/L à 2,20 g/L, soit quatre fois le seul admis (0,5 g/L). Domiciliés à Talmont-Saint-Hilaire, à Bretignolles-sur-mer et aux Sables, ces conducteurs ont entre 19 et 56 ans.

Les policiers rappellent que l'acool est l'une des premières causes de mortalité sur la route, responsable de près d'un tiers de la mortalité routière. En Vendée, 41 personnes sont mortes sur les routes depuis le début de l'année, 50 en 2018.